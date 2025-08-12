Военнослужащие Южной группировки использовали для атаки FPV-дроны, отметили в Минобороны

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Военнослужащие добровольческой бригады "Невский" Южной группировки войск дронами уничтожили блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА добровольческой бригады "Невский" <…> в составе Южной группировки войск уничтожают блиндажи с живой силой ВСУ на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции и продолжают успешно поддерживать продвижение штурмовых групп", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты ударных БПЛА обнаружили и вскрыли блиндажи и окопную систему противника, после чего по ним была нанесена серия точных ударов FPV-дронами.