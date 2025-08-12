Операцию провели в ночное время

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 42-й мотострелковой дивизии поразили украинский пикап и группу из нескольких военнослужащих на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательно-ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" в ходе ночных операций уничтожили пикап и группу военнослужащих ВСУ численностью до пяти человек. В результате точного удара FPV-дрона было ликвидировано перемещавшееся подразделение противника", - сказано в сообщении.

Командир взвода БПЛА с позывным Депутат рассказал, что противник часто пытается проводить ротации ночью, рассчитывая остаться незамеченным.

"Мы эту технику догоняем, несмотря на их РЭБ, подавляем его, обходим, придумываем разные хитрости и уничтожаем различную технику: пикапы, бронированную, легкобронированную технику, ну и так далее", - добавил комвзвода.