При этом противник размещает пусковые установки в опасной близости с линией соприкосновения, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области продолжают наращивать силы ПВО, но пусковые установки уничтожаются. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Противник продолжает наращивать силы ПВО в Сумской области для противодействия российской авиации, которая наносит колоссальный урон позициям ВСУ. При этом пусковые установки располагаются в опасной близости с линией соприкосновения. Один из комплексов ПВО уже уничтожен ВС РФ в районе населенного пункта Ворожба", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее в Минобороны России, военные с помощью "Герани-2" поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы Сумской области.