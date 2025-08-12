Об освобождении населенного пункта Минобороны сообщило 9 августа

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Российские войска в Яблоновке в ДНР взяли в плен до взвода солдат ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Андрей Беляев.

"Пленных, да, ну достаточно было, много было их личного состава взято в плен. Они сами сдавались, не меньше взвода сдавшегося в плен нашей армии", - сказал штурмовик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Яблоновка к юго-западу от Константиновки. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска освобождением села Яблоновка в ДНР сжимают клещи вокруг Константиновки.