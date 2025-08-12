Российские войска активно продвигаются на этом направлении, сказал боец

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Украинские войска на константиновском направлении не успевают укрепить линию обороны из-за активного продвижения российских войск, рассказал ТАСС штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Андрей Беляев.

"Противник просто не успевает укрепить свою линию обороны [на константиновском направлении], потому что мы двигаемся с такой силой и с такой быстротой, что противник кидает свои позиции и уходит со своих точек. А мы все шаг за шагом забираем их", - сказал штурмовик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Яблоновка к юго-западу от Константиновки. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска освобождением села Яблоновка в ДНР сжимают клещи вокруг Константиновки.