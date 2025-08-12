Военный эксперт отметил, что число встречных боев также растет в районе Мирного и юго-западнее Ямполовки

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие занимают новые рубежи и позиции у Колодезей Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на выросшее количество контратак Вооруженных сил Украины в районе этого населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За последнее время украинские боевики увеличили количество контратак в районе населенного пункта Колодези в ДНР. <…> Невзирая на интенсивные боестолкновения, ВС РФ удается продвигаться в данном районе и занимать новые рубежи", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что число встречных боев также растет в районе Мирного и юго-западнее Ямполовки в ДНР.

7 августа Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ из-за больших потерь оттягивает силы и средства из Колодезей, российские бойцы, воспользовавшись ситуацией, заняли часть села.