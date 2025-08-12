Вражеские дроны были "мадьяры", сообщил ТАСС штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Андрей Беляев

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Группа элитных операторов БПЛА Вооруженных сил Украины уничтожена в боях за Яблоновку в ДНР, рассказал ТАСС штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" Андрей Беляев.

"Вражеские БПЛА были "мадьяры". Как нам известно, это элитные войска украинские. Их удалось побороть. Наши БПЛА разбивали их точки. Наши наблюдали за ними, летели за их птицами и сразу отправляли туда ударные FPV-дроны. Их точки были разбиты", - сказал штурмовик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Яблоновка. Как рассказал ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский, российские войска освобождением данного села сжимают клещи вокруг Константиновки.