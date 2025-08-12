Военная авиация на протяжении всей своей героической истории является одним из ключевых звеньев вооруженных сил, надежно защищая воздушное пространство страны, отметила председатель СФ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Кадровый и материально-технический потенциал Военно-воздушных сил РФ позволяет им выполнять задачи любой сложности. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем Военно-воздушных сил России на имя министра обороны Андрея Белоусова.

"Сегодня Военно-воздушные силы являются важной составляющей Воздушно-космических сил Российской Федерации, играют большую роль в укреплении обороноспособности государства. Кадровый и материально-технический потенциал подразделений ВВС позволяет им охранять рубежи Отчизны, выполнять задачи любой сложности", - приводит слова Матвиенко пресс-служба СФ.

Военная авиация на протяжении всей своей героической истории является одним из ключевых звеньев вооруженных сил, надежно защищая воздушное пространство страны, отметила председатель СФ.

"Ее летопись хранит имена прославленных летчиков, совершивших немеркнущие подвиги на передовых крылатых машинах, и инженеров-конструкторов, команды которых создавали лучшие образцы летной техники и вооружений", - уточнила Матвиенко.