Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе Нижегородской области увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Шесть мирных жителей, среди которых четверо детей, ранены в Горловке ДНР при атаке Вооруженных Сил Украины за вторник. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса, так как опасается "будущего наступления" оттуда.

Основные события 13 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.