Посол по особым поручениям МИД отметил, что чаще всего под удары украинских войск попадали гражданские объекты в Белгородской, Курской, Херсонской областях

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю почти втрое увеличили число ударов по субъектам РФ на фоне подготовки саммита Россия - США. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, в начале недели Киев наносил удары по 50 населенным пунктам РФ, в конце - по 138.

"На сообщение о подготовке саммита Россия - США Украина отреагировала резким увеличением числа обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов на территории России. Если в начале недели ВСУ перманентно обстреливали гражданские объекты на территории примерно 50 населенных пунктов, то после сообщения о подготовке переговоров число населенных пунктов, попавших под украинские удары, выросло примерно до 130 (138 - в субботу, и 128 - в воскресенье)", - сказал он.

Мирошник отметил, что чаще всего под удары украинских войск на минувшей неделе попадали гражданские объекты на территориях Белгородской, Курской, Херсонской областей.

В результате ударов ВСУ за минувшую неделю ранены 105 человек, в том числе 6 детей, погибли 22 человека, ранее сообщил ТАСС Мирошник.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.