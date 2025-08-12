Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники, элементов систем связи

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили бронетехнику и пункты временной дислокации подразделений ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе - иностранного производства), элементов систем связи, пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - информировали в ведомстве.