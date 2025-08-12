В Минобороны России отметили, что уничтожение узла связи нарушило управление подразделениями ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дрона Южной группировки войск уничтожили узел связи ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА Южной группировки войск был обнаружен узел связи ВСУ. Цель была поражена с применением FPV-дрона. Узел связи ВСУ был уничтожен", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что уничтожение узла связи нарушило управление подразделениями ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения.

Кроме того, при дальнейшем наблюдении за прилегающим районом была вскрыта попытка эвакуации уцелевшего личного состава ВСУ с использованием наземного роботизированного транспортного комплекса. Координаты были переданы расчету БМ-21 "Град" и по группе нанесено огневое поражение. Потери личного состава ВСУ составили до отделения пехоты.