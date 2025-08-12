Бойцы 11-й бригады ВДВ уничтожили гексакоптер и миномет ВСУ в Сумской области

Десантник-оператор беспилотника тараном уничтожил вражеский дрон "Баба-яга"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ уничтожили тяжелый гексакоптер "Баба-яга" и миномет противника в Сумской области.

Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

На кадрах видно, как десантник-оператор беспилотника тараном уничтожает вражеский дрон "Баба-яга". Кроме того, в ходе уничтожения миномета украинских боевиков было выявлено и уничтожено укрытие минометного расчета ВСУ. Десантники, обнаружив позиции противника, нанесли незамедлительный удар FPV-дроном.