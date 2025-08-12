ВС РФ сорвали две попытки ротации ВСУ на константиновском направлении

ББМ "Козак" 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ был замечен при попытке выехать из города Константиновка

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск в ДНР уничтожили боевую бронемашину (ББМ) "Козак" и бронетранспортер M113, сорвав попытки ротации подразделений ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА Южной группировки уничтожены ББМ "Козак" и БТР M113 производства США, с использованием которых подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава и подвезти боеприпасы к линии боевого соприкосновения", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что ББМ "Козак" 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ был замечен при попытке выехать из города Константиновка. Координаты цели переданы расчету разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет", который уничтожил бронетехнику. Бронетранспортер M113 производства США из состава 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ обнаружен в ходе перемещения северо-западнее села Предтечино. Координаты переданы дежурному минометному расчету, который уничтожил цель.