Удар наносили по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиабомбами пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.