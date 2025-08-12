ВС РФ взорвали MaxxPro и "Козак" ВСУ в районе Северска в ДНР

Уничтожение произвели военнослужащие 346-й отдельной бригады специального назначения группировки войск "Юг"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие 346-й отдельной бригады специального назначения группировки войск "Юг" уничтожили бронемашины MaxxPro и "Козак" ВСУ в районе города Северск в Донецкой Народной Республике.

Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск продолжают продвижение в районе н. п. Северск <…>. Силами специалистов БПЛА 346-й отдельной бригады специального назначения Южной группировки войск были обнаружены две вражеских бронемашины - MaxxPro производства США и украинский "Козак". С помощью БПЛА ударного типа обе бронемашины были оперативно уничтожены", - говорится в сообщении.