Издание отмечает, что российская армия способна в сжатые сроки проводить результативные боевые операции

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют впечатляющие успехи, продвигаясь в направлении города Красноармейск (украинское название - Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что продвижение российских войск к Красноармейску "служит суровым предупреждением", что армия РФ способна в сжатые сроки проводить результативные боевые операции. Красноармейск, "который когда-то был важным логистическим узлом для Украины", теперь полуокружен ВС РФ с северо-востока на юго-запад, пишет газета.

По ее информации, для доступа к городу ВСУ вынуждены пользоваться узким 16-километровым коридором, "уязвимым для атак беспилотников". По данным опрошенных изданием военных экспертов, всего за три дня российской армии удалось вклиниться в оборону украинских войск на глубину примерно 16 км.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что ВС РФ перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в ДНР.

В украинских СМИ и соцсетях распространяется паника в связи с сообщениями об ухудшении для ВСУ ситуации в районе Красноармейска. Издание "Страна" называет ситуацию опасной и прогнозирует, что Украина в ближайшие дни "может терять сотни километров в день".