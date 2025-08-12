В Минобороны России отметили, что после серии атак противник потерял возможность обороняться, а российские штурмовые подразделения продвинулись вперед и заняли позиции ВСУ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили квадроцикл, пикап и скопление пехоты противника в районе поселка Выемка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск продолжают продвижение в районе н. п. Выемка. В ходе разведки позиций противника, расчетами БПЛА был обнаружен и уничтожен квадроцикл ВСУ. В ходе дальнейшей разведки был выявлен маршрут подвоза боеприпасов и провизии <…>. Через несколько минут после обнаружения вражеского маршрута на нем был замечен и поражен на ходу пикап, осуществлявший снабжение передовых подразделений. Продолжая наблюдение за участком местности, разведчиками было зафиксировано выдвижение отрядов вражеской пехоты, которые были быстро ликвидированы с помощью ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что после серии атак противник потерял возможность обороняться, а российские штурмовые подразделения продвинулись вперед и заняли позиции ВСУ.