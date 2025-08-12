Артиллеристы ВС РФ уничтожили крупный пункт управления дронами ВСУ у Северска

Кроме того, операторы беспилотников 346-й отдельной бригады специального назначения с помощью "Ланцета" уничтожили украинский бронеавтомобиль "Козак" у села Закотное, сообщили в Минобороны России

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Расчет "Мста-Б" Южной группировки уничтожил крупный пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска, сообщили в Минобороны РФ. Там также предоставили кадры объективного контроля.

"В ходе разведки подразделениями 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск был выявлен крупный вражеский пункт управления БПЛА - не менее двух расчетов и укрытие для личного состава. Точными ударами 152-мм гаубицы "Мста-Б" позиции противника были полностью уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторы беспилотников 346-й отдельной бригады специального назначения с помощью "Ланцета" уничтожили украинский бронеавтомобиль "Козак" у села Закотное.