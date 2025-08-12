Одним из ключевых отличий российской системы ЗРК от западных является использование более эффективных средств разведки воздушной обстановки, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские зенитные ракетные комплексы малой дальности (ЗРК МД) "Тор-Э2" (экспортная модификация "Тор-М2") качественно превосходят западные разработки подобного класса за счет применения более продуманных технологий. Об этом говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале "Национальная оборона", который есть в распоряжении ТАСС.

По мнению экспертов, одним из ключевых отличий российской системы ЗРК от западных является применение более эффективных средств разведки воздушной обстановки. "Западные ЗРК имеют избыточно мощные индивидуальные средства разведки. Непосредственно в зоне малой дальности возможности применяемых радаров оказываются не востребованы. Для ЗРК МД важна не столько дальность, сколько скорость обзора воздушного пространства, позволяющая оценить быстро меняющуюся обстановку. По этому параметру только РЛС Giraffe AMB может сравниться с СОЦ ЗРК "Тор-Э2", остальные в 2-3 раза медленнее. У ЗРК семейства "Тор" радары специально спроектированы для эффективной работы в зоне малой дальности", - говорится в докладе.

Также, по словам экспертов, в отечественной технике используются специально разработанные для нее огневые средства поражения, тогда как конкуренты применяют вооружение, изначально созданное для других платформ. "Западные ЗУР (зенитные управляемые ракеты - прим. ТАСС), в "наследство" от своих авиационных прототипов получили головки самонаведения (ГСН - прим. ТАСС) - либо активные радиолокационные, либо тепловизионные и оптические. В авиации у ГСН альтернативы нет. В ПВО же применение самонаводящихся ракет имеет как достоинства, так и недостатки. Поскольку ЗРК, в отличие от истребителя, к цели приблизиться не может, на среднем участке траектории полета ЗУР приходится корректировать с земли", - отметили эксперты.

В то же время в докладе подчеркивается, что ЗРК семейства "Тор" лишены этих недостатков, поскольку в них применяется радиокомандная система телеуправления. "Главным ее достоинством является возможность непрерывного наведения ЗУР на цель - станция наведения комплекса моментально реагирует на любой маневр СВН и корректирует траекторию полета ракеты", - подчеркнули специалисты.

Ранее российские военнослужащие высоко оценили работу ЗРК "Тор-М2". По их словам, комплекс демонстрирует высокую эффективность на ближних расстояниях и успешно поражает все виды БПЛА и крылатых ракет украинских войск.

ЗРК "Тор-М2" - современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск. Он способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 км и уничтожать их, а также вести разведку и уничтожение целей в движении, что делает его крайне сложной целью для поражения артиллерией противника. Комплекс на гусеничном шасси высокой проходимости, способен преодолевать рвы, не теряя скорости. Батарея "Тор-М2" способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км и днем, и ночью, в любых погодных условиях.