После стабилизации состояния бойца доставили в тыл, где оказали дальнейшую помощь, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Гвардии младший сержант Алексей Жульмин спас жизнь тяжелораненого военнослужащего под атаками FPV-дронами и артиллерийским огнем ВСУ. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

Там пояснили, что недалеко от линии боевого соприкосновения, в одной из лесополос, Жульмин организовал пункт сбора раненых. Под постоянными атаками FPV-дронов и артиллерийским огнем он и его санинструктор соорудили укрытие для оказания первой помощи. В период активных боевых действий, добавили в министерстве, Жульмин оказывал медпомощь военнослужащим как своего, так и соседних подразделений.

"После очередного артиллерийского обстрела к Алексею поступил тяжелораненый военнослужащий. Он получил серьезные травмы от взрыва минометного снаряда. Гвардии младший сержант Жульмин оперативно провел реанимационные мероприятия, восстановил кровоснабжение тканей, обработал раны и увечья", - подчеркнули в оборонном ведомстве, добавив, что после стабилизации состояния боец был эвакуирован в тыл, где ему оказали дальнейшую медпомощь. В ведомстве указали, что благодаря профессионализму и способности быстро принимать решение в критических ситуациях младший сержант спас жизнь тяжелораненого бойца.

В министерстве также рассказали о ефрейторе Андрее Маркине, который сбил тяжелый гексакоптер "Баба Яга" из личного оружия. Он служил в должности механика-водителя расчета станции обнаружения целей ЗРК и, возвращаясь после выполнения боевой задачи, слышал звук тяжелого беспилотника, о чем немедленно доложил командиру расчета.

Продолжив наблюдение, Маркин обнаружил "Бабу Ягу", летящую в сторону расчета. "Гвардии ефрейтор Маркин открыл огонь из личного оружия по воздушной цели, вследствие чего подбил вражеский беспилотник, который успел произвести три неудачных сброса осколочных гранатометных выстрелов. Пораженная цель спикировала приблизительно в 150 м от боевой машины", - отметили в ведомстве. После этого ефрейтор быстро перегнал технику на запасную позицию и, дождавшись темноты, добрался до расположения подразделения. Как указали в Минобороны, благодаря грамотным и умелым действиям вражеский дрон был сбит, что позволило не допустить потерь среди личного состава экипажа и сохранить боевую машину.