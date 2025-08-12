Пленный ВСУ рассказал, что солдаты обсуждают между собой планы побега из части

В части было мнение, что сбежать нужно сразу по возвращению с позиций , говорит украинский военный

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Украинские военнослужащие между собой обсуждают только планы по самовольному оставлению части по возвращению с позиций. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пленный военный 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Мелкус.

"Единственное, о чем мы разговаривали все, - еще и до [отправки на позиции] было мнение, - что по возвращению нужно сразу покинуть самовольно часть, сбежать", - поделился Мелкус.

Украинский военный пояснил, что из части гораздо больше возможности сбежать через города и где-то спрятаться. А на позициях, где они находились в Великом Бурлуке Харьковской области, вокруг стояли военные, и покинуть часть было практически невозможно.

Он добавил, что практически 80% солдат ВСУ - это люди, которых поймали на улице, они не хотят воевать. По мнению военнопленного, украинская власть пытается "истребить побольше мужского населения, чтобы восстать было некому". Людям же надоели военные действия, подчеркнул он.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что дезертирство является одной из главных проблем в рядах ВСУ, количество заведенных дел по сбежавшим достигает практически 20 тыс. в месяц. По данным силовиков, насильно мобилизованным часто не дают отпуска, чтобы избежать самовольного оставления части. Чаще всего причиной самовольного оставления части или сдачи в плен являются отсутствие адекватного командования и мотивации, а также мясные штурмы.