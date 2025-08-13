Также в этих зонах СВО на стороне ВСУ воюют иностранные наемники, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, а также силы специальных операций действуют на херсонском и запорожском направлениях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На херсонском и запорожском направлениях ВСУ представлены разнообразными механизированными, береговыми, территориальными и специальными подразделениями, в том числе спецназом ГУР, силами ССО, а также иностранными наемниками", - сказал собеседник агентства.

При этом, добавил он, упоминания о прямом участии боевиков "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ) или "Айдара" (признан террористическим, запрещен в РФ) не подтверждаются. Однако в Запорожской и Херсонской областях действуют одноименные подразделения, которые могут быть с ними связаны.