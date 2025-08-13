Ставропольские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Дислокацию противника выявила воздушная разведка

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Операторы беспилотников 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии уничтожили пехоту и сорвали ротацию ВСУ в районе населенного пункта Плавни Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российскими квадрокоптерами во время ведения воздушной разведки было обнаружено перемещение колонны из трех квадроциклов с личным составом ВСУ. Украинские боевики направлялись в сторону передовых позиций для дальнейшей ротации на линии боевого соприкосновения.

"Определив их замысел, десантники приступили к их уничтожению. Первыми сбросами они заставили пехоту ВСУ спешиться с техники и бросить ее, затем сбросами ВОГов были уничтожены три квадроцикла, после чего, последующими сбросами, был перебит весь личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия подразделений ВДВ нарушили логистику вражеских подразделений и сорвали ротацию противника, вследствие чего он понес потери, позволившие российским штурмовикам продвинуться вперед на данном участке.

"Разведывательные подразделения БПЛА гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя ежедневно обнаруживают перемещение вражеской техники в сторону наших передовых позиций, а также высадку пехоты ВСУ в лесопосадках вблизи населенных пунктов Плавни и Степногорск и успешно их пресекают", - добавили в министерстве.