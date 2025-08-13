Группировка "Запад" поразила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Цели уничтожил расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса "Метис"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТУР) "Метис" группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчет ПТУР "Метис" противотанкового дивизиона отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении", - информировали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что разведчики выявили мощно укрепленную вражескую позицию, которая преграждала путь наступающим штурмовым группам. Расчет ПТУР скрытно выдвинулся на огневую позицию, используя складки местности и естественные укрытия. Действуя в непосредственной близости от противника, бойцы быстро развернули комплекс "Метис" и произвели точный пуск управляемой ракеты.

Отмечается, что ракета поразила цель с первого выстрела, пробив укрепления и вызвав детонацию боекомплекта внутри сооружения. В результате мощного взрыва укрепленная позиция была полностью разрушена, а находившиеся внутри боевики - уничтожены.

После выполнения задачи расчет сменил позицию, избежав ответного огня противника. После уничтожения укрепления штурмовые подразделения перешли в наступление, быстро заняли территорию и приступили к зачистке, окончательно закрепив успех операции.