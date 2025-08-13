Группировка "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ

Для атаки российские бойцы применили самоходный миномет "Тюльпан"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расчет самоходного миномета "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотной авиацией на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении. Минометчики точными выстрелами поразили цель вместе с оборудованием и расчетом вражеских дронов. Уничтожение цели было зафиксировано на камеру разведывательного БПЛА", - информировали в ведомстве.

Отмечается, что самоходный миномет "Тюльпан" хорошо зарекомендовал себя благодаря своей мобильности и большой мощности боеприпасов. Способность вести огонь на дальность до 19 км делает его эффективным средством против защищенных командных пунктов и укрепленных позиций, недоступных для обычной артиллерии.