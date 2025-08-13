Цели поразили бойцы группировки "Днепр", отметили в Минобороны

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов "Бумеранг-10" группировки войск "Днепр" уничтожили три разведывательно-ударных беспилотника ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили в воздухе три разведывательно-ударных беспилотника ВСУ в Херсонской области", - информировали в военном ведомстве.

Там пояснили, что FPV-дроны "Бумеранг-10" вылетели для выполнения боевой задачи. В процессе движения на правый берег Днепра в небе были выявлены беспилотники "Jupiter-H1", "Лелека-100" и тяжелый коптер ВСУ, которые проводили разведку. Командирами расчетов было принято решение уничтожить украинские дроны в небе тараном.

Отмечается, что в результате эффективных ударов Jupiter-H1 и "Лелека-100" потерпели крушение, упав в акваторию Днепра. Также оператором FPV-дрона был уничтожен тяжелый коптер, обломки которого были найдены бойцами соседнего подразделения.