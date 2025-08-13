За два месяца бойцы уничтожили более 150 воздушных целей противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" Южной группировки уничтожил ударный беспилотник ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожил ударный БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении", - информировали в ведомстве.

Отмечается, что только за два месяца расчет "Стрелы" уничтожил более 150 воздушных целей противника. Основными пораженными целями являлись беспилотные аппараты ВСУ, а также стран НАТО.

"Поступила команда командира выдвинуться на прикрытие боевой машины БУК. Во время прикрытия машины в небе были обнаружены два БПЛА "Фурия" и "Лелека". Командир дал указание уничтожить цели. В результате чего двумя ракетами эти две цели были уничтожены", - рассказал командир машины "Стрела-10" с позывным Маэстро на видео, предоставленном министерством.