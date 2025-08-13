Задачу выполнили расчеты гаубиц М-46, отметили в Минобороны

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расчеты буксируемых гаубиц М-46 группировки войск "Север" уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты гаубиц батареи М-46 армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили замаскированную артиллерийскую позицию ВСУ на харьковском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе воздушной разведки, осуществленной с использованием беспилотников, была обнаружена замаскированная огневая позиция ствольной артиллерии ВСУ. После верификации координат данные были переданы артиллерийским расчетам, которые осуществили прицельный огневой налет.

Уточняется, что стрельба велась с применением осколочно-фугасных и высокоточных боеприпасов, что обеспечило высокую точность поражения цели. После успешного огневого воздействия расчет осуществил маскировку орудия и переместился в укрытие.