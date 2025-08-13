Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил пункт управления дронами ВСУ возле Камышевахи ДНР

Объект был ликвидирован вместе с оборудованием и средствами связи, добавили в Минобороны

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" уничтожил укрепленный пункт управления беспилотниками ВСУ в районе села Камышеваха ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Камышеваха ДНР расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанес прицельный удар по укрепленному пункту управления БПЛА противника, расположенному в лесополосе", - информировали в ведомстве.

Отмечается, что в результате точного огневого поражения объект был полностью уничтожен вместе с оборудованием и средствами связи, применяемые украинскими формированиями для управления беспилотниками.