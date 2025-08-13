В Минобороны также сообщили о расчете противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С", который поразил боевую бронированную машину противника

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации ВСУ, уничтожив американский бронеавтомобиль MaxxPro на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации противника, уничтожив американский бронеавтомобиль MaxxPro. Боевая бронированная машина, двигаясь на высокой скорости по дороге, была обездвижена точным попаданием FPV-дрона. Вторым попаданием цель была полностью уничтожена", - информировали в ведомстве.

Кроме того, операторы поразили еще один автомобиль и группу пехоты противника в лесополосе, успевшую десантироваться перед поражением.

В Минобороны также рассказали о расчете противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С", который поразил боевую бронированную машину ВСУ в ходе уничтожения опорного пункта.