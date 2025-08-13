У Мелового Харьковской области российские бойцы продолжают развивать успех, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие выбили подразделения Вооруженных сил Украины с позиций у Хатнего Харьковской области и, продвинувшись в окрестностях населенного пункта, заняли новые позиции на возвышенности. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе встречных боев нашим подразделениям удалось выбить противника с занимаемых позиций в районе населенного пункта Хатнее. Также ВС РФ продвинулись севернее и юго-восточнее от данного населенного пункта, заняв более выгодные рубежи и позиции, расположенные на возвышенности", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что в целом у Мелового Харьковской области российские бойцы продолжают развивать успех.