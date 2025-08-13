Граждане Украины могли бы "более активно отвечать силой на силу, чтобы защитить своих родных и близких призывного возраста", подчеркнули в пророссийском подполье

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Единственный способ сопротивления насильной мобилизации и произволу властей у украинцев - это передача российским войскам координат территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом ТАСС заявили в пророссийском подполье.

"Конечно, передают. Вы же понимаете, что в подавляющем большинстве это единственный способ сопротивления у граждан Украины. Хотя, на мой взгляд, они могли бы и более активно противостоять произволу со стороны властей и ТЦК в частности", - сказал он.

По мнению собеседника, граждане Украины могли бы "более активно отвечать силой на силу, чтобы защитить своих родных и близких призывного возраста".

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры неоднократно сообщал о преступной и насильственной деятельности сотрудников ТЦК по отношению к мирному населению. Так, представители Полтавского центра комплектования отвозят мобилизованных в неизвестном для них направлении, а сотрудники сумского и черкасского отделений заставляли людей продавать земельные участки за бесценок. Кроме того, недавно сотрудники харьковского ТЦК совместно с представителями полиции избили 80-летних пенсионеров, пытавшихся спасти сына с диагнозом "детский церебральный паралич" от отправки на фронт.

Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах также ранее подтвердили в Минобороны России.