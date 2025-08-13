Бойцы ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

В Минобороны также сообщили об уничтожении бойцами группировки "Юг" пункта временной дислокации личного состава противника

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты противника из состава 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины у Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В результате корректировки расчетами БПЛА огня реактивной и ствольной артиллерии Южной группировки уничтожена группа военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, пытавшаяся пересечь Клебан-Быкское водохранилище на моторной лодке", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об уничтожении бойцами группировки "Юг" пункта временной дислокации личного состава ВСУ. "Операторами БПЛА Южной группировки войск вскрыт пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ, для уничтожения которого была задействована реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Потери противника составили до двух отделений пехоты", - отметили там.