МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, которые стали непригодными для обороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В 95-й ОДШБр фиксируется снижение уровня дисциплины и морально-психологического состояния. Боевики бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны в результате регулярного огневого воздействия бойцов "Севера", - сказали там.

Кроме того, на наблюдательных постах ВСУ из-за отсутствия ротации и усталости личный состав не в состоянии в полной мере выполнять свои функции, добавил он.