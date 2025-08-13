Как сообщили в Минобороны России, над территорией Брянской области уничтожили 15 беспилотников

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 - над территорией Брянской области, 11 - над территорией Волгоградской области, семь - над территорией Ростовской области, пять - над территорией Краснодарского края, два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Воронежской области, два - над территорией Республики Крым и два - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.