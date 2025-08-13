ТАСС: в Димитрове ДНР уничтожили группу солдат и пункт управления БПЛА ВСУ

В российских силовых структурах уточнили, что ликвидировано до 15 украинских военнослужащих

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Крупная группа украинских военнослужащих уничтожена ударом ФАБ в Димитрове ДНР. Украинские войска располагались в здании школы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Традиционно, противник разместил личный состав в здании одной из школ. В данном случае, довольно крупная группа противника была размещена в школе №10, где и была уничтожена ударом ФАБ. В их числе личный состав и пункт управления БПЛА одной из бригад ВСУ", - сообщили в силовых структурах.

В результате удара уничтожено до 15 украинских военнослужащих, как минимум 10 получили тяжелые ранения.