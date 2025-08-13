И.о. командующего ВДВ вручил орден Кутузова гвардейской бригаде из Бурятии

Этой награды бригада удостоилась благодаря проявленному мужеству, отваге и самоотверженности личного состава в ходе боевых действий по защите интересов России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения ордена Кутузова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова и Жукова бригаде состоялась в Улан-Удэ, сообщили в Минобороны РФ.

"Орден Кутузова прикрепил к полотнищу Георгиевского знамени соединения временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", - говорится в сообщении. Отмечается, что этой награды бригада удостоилась благодаря проявленному мужеству, отваге и самоотверженности личного состава в ходе боевых действий по защите интересов России.

Чубарыкин выразил уверенность, что личный состав соединения продолжит вносить вклад в укрепление обороноспособности страны, а орден станет стимулом к новым достижениям. "Сегодняшнее награждение - это не только признание ваших заслуг, но и высокая ответственность. Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений", - добавил он.

11-я отдельная воздушно-штурмовая бригада была сформирована 1 августа 1968 года. В марте этого года соединение освободило Суджу в Курской области, а личный состав парашютно-десантного батальона принял участие в проведении операции "Поток", пройдя по трубе газопровода и выйдя в тыл к противнику. 7 июля соединение было награждено орденом Кутузова.