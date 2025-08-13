Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили более 385 военнослужащих

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки 1 375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 170 солдат, от действий группировки "Запад" - свыше 220. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили до 255, "Центр" - более 385, на направлении "Восток" - до 280 и "Днепр" - свыше 65 военнослужащих.