Военкоры обратились к министру обороны РФ с инициативами в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне ведения боевых действий

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся производства и поставок в зону проведения СВО образцов беспилотных систем, их ремонта и восстановления непосредственно в подразделениях Вооруженных сил РФ, повышения эффективности их применения и средств противодействия БПЛА противника", - сказали в министерстве.

Отдельной темой разговора стали разработки Народного ОПК в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, безэкипажных катеров, а также других типов вооружения и военной техники, с отдельными образцами которых военные корреспонденты ознакомились накануне встречи.

Помимо этого, военкоры на встрече обратились к министру обороны РФ с инициативами в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне ведения боевых действий.

"К настоящему времени в результате проведенных встреч военным ведомством уже реализовано более 130 инициатив, озвученных военкорами", - добавили в ведомстве.