Мотивацией для них является противостояние существующему на Украине неонацизму, подчеркнул сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сербские добровольцы в рядах российской армии в зоне спецоперации продолжают активно принимать участие в боевых действиях, несмотря на угрозу попасть на родине в тюрьму за наемничество. Об этом в беседе с ТАСС заявил сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

"Сербские добровольцы - это реальное отражение сербского общества. Я приехал как доброволец во время, когда не было закона [о наемничестве]. Преследования в Сербии против меня не было, а сейчас приезжают люди, которые понимают, что если они вернутся в Сербию, у них будет тюрьма, у них будет много проблем, и они все равно, вопреки всему этому, приезжают, потому что они понимают, что такое матушка Россия", - сказал Берич.

Он подчеркнул, что мотивацией для сербских воинов является противостояние существующему на Украине неонацизму. Снайпер добавил, что добровольцы вместе с российской армией ведут борьбу за новый порядок в противопоставлении тому, который установил НАТО.

"[Добровольцы борются за то], чтобы [люди] жили порядочно, чтобы жили в нормальных условиях, чтобы могли просто, без никакой проблемы сказать: "Да, я православный, я мусульманин, я католик, я такой". Война идет за это. Украина - только полигон", - отметил Берич.

Ранее сербский Берич рассказал ТАСС, что его дом подожгли в Подмосковье за критику действующих властей Сербии. Кроме того, по его словам, зарубежные спецслужбы предлагают сербам в России большие суммы денег для выполнения терактов. Также он подчеркнул в разговоре с ТАСС, что простые сербы отрицательно относятся к поставкам сербского оружия Украине транзитом через третьи страны.

Берич - один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 1990-е годы он застал конфликт в Югославии, а в 1999-м пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР - у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским бойцам чем может.