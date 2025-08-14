Разведчики ВС РФ отслеживали маршруты украинских беспилотников вплоть до их места запуска, рассказал командир штурмовой роты 37-й бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Российские войска в ходе зачистки Январского в Днепропетровской области уничтожили существенное количество украинских операторов БПЛА, рассказал ТАСС командир штурмовой роты 37-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Инспектор.

"Большая часть их [операторов БПЛА] уничтожена, я могу подтвердить этот факт, потому что при наблюдении и разведке наших сил мы выявляли многочисленные их точки, откуда они осуществляли взлеты и пикирование", - сказал командир.

Он подчеркнул, что российские разведчики отслеживали в полной мере маршруты украинских беспилотников вплоть до их места запуска.

5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.