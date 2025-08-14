Действия расчета орудия привели к существенным потерям в личном составе и технике противника, сообщили в Минобороны

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 августа. /Корр. ТАСС /. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" сорвал ротацию артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет РСЗО нанес удар по позициям противника, сорвав ротацию расчетов артиллерийских орудий и подвоз боеприпасов. Оперативные действия привели к существенным потерям в личном составе и технике ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

"Осуществляем, во-первых, и контрбатарейную борьбу, и не допускаем ни ротацию противника, ни подвоза боеприпасов к артиллерийским орудиям, мешаем всячески противнику заниматься активными действиями", - рассказал журналистам командир реактивной артиллерийской батареи в составе 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" с позывным Орел.

Как отметили в Минобороны, успешное поражение целей противника стало возможным благодаря эффективной разведке, в том числе с использованием БПЛА и координации между подразделениями группировки войск "Днепр".