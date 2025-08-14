Танк Т-72Б3М уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Действия танкистов позволили штурмовикам захватить огневые позиции противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-72Б3М мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнил боевую задачу по уничтожению укрепленного опорного пункта ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что после получения координат цели от разведчиков наводчик-оператор боевой машины выполнил несколько точных выстрелов 125-мм снарядами, полностью уничтожив цель вместе с украинским расчетом БПЛА.

Отмечается, что грамотные и умелые действия танкистов позволили штурмовым группам захватить огневые позиции противника и укрепиться в этом районе.