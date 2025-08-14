Командир Инспектор: ВС РФ координировали действия в Январском по рации ВСУ

Противника "прослушивали как радио", отметил командир штурмовой роты 37-й бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Данные трофейной украинской рации позволили российским войскам грамотно координировать действия в Январском в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС командир штурмовой роты 37-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Инспектор, это позволило сорвать несколько контратак ВСУ.

"У нас же была их радиостанция, в принципе, и у них не было времени, скорее всего, что-то сделать с этим, как-то ее перепрошить, мы их прослушивали как радио. Был подвоз личного состава на укрепление опорного пункта вражеского. Мы это засекли с помощью наблюдательного нашего дрона. И сразу же, незамедлительно мы отправили FPV-дрон с целью уничтожения этого личного состава", - сказал командир.

Он добавил, что, согласно данным радиоперехватов, у ВСУ в Январском не было сил и средств для обороны, они просили эвакуации.

5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.