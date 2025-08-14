Командир Инспектор: в момент захода ВС РФ в Январское ВСУ спали на позициях

Боец добавил, что противник заметил российских штурмовиков только тогда, когда они полностью заняли населенный пункт

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Украинские войска в момент захода российской армии в Январское Днепропетровской области спали на своих позициях. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты 37-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Инспектор.

"Люди просто-напросто сидели в населенном пункте, в домиках и проводили свое время. Можно сказать, свободное время, как они проводят, так и они проводили. Мы застали их просто врасплох. Они даже не знали, что мы уже на подступах к ним. Мы зашли, а они лежат. В очередной домиках зашли, а они сидят, чай попивают.<...> А в некоторых случаях, да, спали", - сказал командир.

Он добавил, что противник заметил российских штурмовиков только тогда, когда ВС РФ полностью заняли населенный пункт.

5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.