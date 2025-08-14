Командир Инспектор: ВСУ в Днепропетровщине маскируют взрывчатку под шишки

Взрывчатку противник сбрасывает с гексакоптера типа "Баба-яга", добавил командир штурмовой роты 37-й бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Украинские войска в Днепропетровской области, в том числе в селе Январское, маскируют взрывчатку под еловые шишки. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты 37-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Инспектор.

"Каждый день систематически они применяют дистанционное минирование различными самодельными устройствами, в виде даже каких-то пакетиков, в виде каких-то шишек еловых, в виде всяких обычных веток, растительности", - рассказал командир.

По словам военнослужащего, взрывчатку ВСУ сбрасывают с тяжелого гексакоптера типа "Баба-яга".

5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.