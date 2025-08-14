Российские бойцы также развивают успех в лесу Заливной, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие, улучшив свое положение у Красного Первого, взяли под контроль около 6 км автодороги, ведущей в Двуречную Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе маневренных действий наши военнослужащие улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области, в результате чего под полный контроль перешел участок автодороги протяженностью около 6 км, ведущей в Двуречную Харьковской области", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что силы РФ также развивают успех в лесу Заливной и выравнивают линию фронта по направлению Каменки в Харьковской области.