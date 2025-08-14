В Минобороны уточнили, что "точечными ударами уничтожается каждый второй взлетевший в небо" беспилотник противника

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 100 украинских беспилотников сбиваются операторами дронов-перехватчиков группировки "Южная" каждый день. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, точечными ударами уничтожается каждый второй БПЛА противника.

"Подразделения БПЛА Южной группировки войск в ходе обеспечения преимущества в небе ежедневно уничтожают более 100 единиц вражеских БПЛА. Основной мишенью операторов БПЛА являются дроны "Баба-яга" противника. Точечными ударами уничтожается каждый второй взлетевший в небо дрон ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что малые ударные беспилотники выводят из строя дорогостоящее оборудование противника, лишая его возможностей вести разведку и корректировку огня, а также пресекая попытки огневой поддержки.

Дрон-оператор с позывным Якорь рассказал, как работа его расчета обратила в бегство противника. "Было наступление - шли противники на наши позиции, а в небе было три "Бабы-яги", красиво, в ряд. И наш расчет, который на радиоуправлении - сбил две. Когда противник увидел, что упали одна и вторая, пехота стала отходить. То есть "накат" был сорван. Даже такое бывает", - сказал боец.