Цель поразили бойцы "Севера", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Диверсионная группа подразделения "Тимура" Главного управления разведки МО Украины уничтожена у Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В районе Волчанска командование ВСУ для диверсионных действий задействует спецподразделения ГУР. В ходе стрелкового боя бойцы "Севера" уничтожили ДРГ подразделения "Тимура" ГУР МО Украины", - сказал собеседник агентства.

В российских силовых структурах ранее ТАСС сообщали, что на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения 40 бригад и полков ВСУ со всех участков фронта, включая ГУР, ССО, нацбаты.

Ранее ВС РФ зачистили правобережье Волчанска. По информации силовых структур, под Волчанск переброшена элитная 1-я отдельная бригада теробороны. По данным собеседника, это подразделение изначально комплектовалось из участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО) и иностранных наемников. Впоследствии выжившие неонацисты стали инструкторами, а само подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.